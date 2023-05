Tre tunnelar stengde på E39

E39 Matrebergtunnelen i Masfjorden er stengd på grunn av ein teknisk feil. På grunn av at det har oppstått køar i begge retningar er også Trodalstunnelen og Masfjordtunnelen stengde. Det er for å unngå at trafikken skal stå stille inni tunnelane, melder Vegtrafikksentralen.