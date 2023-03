Tre tiltalt for å skattesnyting i millionklassen

Ein mann i 40-åra, ein mann i 50-åra og ei kvinne i 30-åra er i Hordaland tingrett tiltalt for økonomisk kriminalitet.

Mennene er mellom anna tiltalt for å ikkje ha gitt beskjed til skattemyndigheitene om kor mykje lønn dei fekk frå selskapa dei leia, å ha brukt ein firmabil privat utan å skatta for det, og å lata vera å føra rekneskap. Den yngste mannen er og tiltalt for å ha late vera å rapportera rett meirverdiavgift og å ha overført kring to millionar kroner til sin eigen, ektefella og eit selskap sine kontoar. Kvinna er tiltalt for å ikkje ha sørgja for at rekneskap blei ført då ho leia eit selskap. Alle tre er saman tiltalt for å ha late kvinna stå som leiar i eit selskap, sjølv om det var mennene som leia selskapet.

Påtalemyndigheita vil ta i frå dei tre tiltalte i underkant av 2,9 millionar kroner.