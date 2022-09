Tre sperret inne etter brakkekollaps

Tre personer og to hunder er sperret inne, men det er foreløpig ikke meldt om personskade, etter to arbeidsbrakker skal ha kollapset på Lysekloster i Bjørnafjorden. Nødetatene er på vei, sier Eirik Loftesnes i politiet. – Vi har rykket ut med flere patruljer for å få bekreftet at det ikke er noen skadde. Det er også uavklart om det er fare for flere kollaps.