Tre sperrer vei i Alver

Et tre sperrer begge felt på fylkesvei 564 Rosslandsveggen i Alver kommune, melder Vegtrafikksentralen.

– Treet har veltet, og det er mest sannsynlig snakk om en rotvelt på grunn av den sterke vinden, sier trafikkoperatør Jørgen Bøttger.

En entreprenør er på vei til stedet. Bøttger kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før treet er fjernet.

– Det er ganske mange som bor der, så for dem er det selvfølgelig litt kjedelig. Heldigvis har de omkjøringsmuligheter, ved å kjøre via Bjørnestadvegen. De må kjøre et lite stykke lenger, men de kommer seg i hvert fall hjem, sier Bøttger.