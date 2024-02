Tre sjåførar mista lappen i Bergen

Mange sjåførar fekk svi under ein kontroll på E 39 på Danmarksplass i retning Bergen i 50-sona i kveld. Tre sjåførar blei fråtekne førarkortet, 14 fekk forenkla førelegg for fart og tre fekk forenkla førelegg for bruk av mobil. Høgaste fart var 78 km/t, melder politiet på X.