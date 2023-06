Tre sikta for narkotika-sal

To menn i 30- og 40-åra er sikta for sal av narkotika i Sunnfjord. Mennene vart arresterte på kvar si adresse onsdag. Begge vart sleppte fri etter avhøyr. Politiet ser ikkje vekk ifrå at det kan bli fleire pågripingar. Leiar for politiet i Høyanger, Kristoffer Jorddal Lønning seier dei har gjort beslag.