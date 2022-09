Tre poeng til Arna-Bjørnar

0-2 til Arna-Bjørnar over LSK Kvinner. Miljana Ivanovic stanga inn første mål like før pause. Like før kampslutt fekk Linnea Sælen sette krona på verket då ho sette inn 2-0. Med det tar Arna-Bjørnar tre sterke poeng.