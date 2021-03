Tre personer siktet for kidnapping i Bergen

– De tre mennene er i midten av 30-årene. To av dem er fra Oslo, én er fra Bergen, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim ved Vest politidistrikt til NRK.

Hendelsen skal ha skjedd lørdag et sted i Bergen. ifølge Onarheim skal kidnappingen har skjedd i forbindelse med innkreving av påstått narkogjeld.

Det var Bergens Tidende som først meldte om saken.

– Preget av det som skjedde

De tre er siktet for kroppsskade og frihetsberøvelse. Politiet vil foreløpig ikke si nøyaktig hvor i Bergen hendelsen har skjedd, men Bergensavisen hevder det skal ha skjedd i Åsane like før kl. 19 lørdag.

Avisen skriver at offeret skal ha blitt banket opp i sin egen leilighet og deretter ført inn i en ventende personbil.

Det er også uvisst hvilke skader den fornærmede er blitt påført. Mannen skal ikke være innlagt på sykehus.

– Fornærmede er preget av det som skjedde, men ellers går det forholdsvis greit med ham, sier Onarheim.

AKTOR: Politiadvokat Asbjørn Onarheim er påtaleansvarlig i saken. Foto: Sindre Helgheim / NRK

Separate rettsmøter

Politiet vil fengsle de tre på grunn av fare for bevisforspillelse. De tre blir fremstilt for fengsling i Bergen tingrett tirsdag i tre separate fengslingsmøter, og politiet vil der be om lukkede dører.

På det første fengslingsmøtet blir 37 år gammel mann fra Oslo begjært fengslet.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren hans, advokat Ole Petter Grythe-Hoff.

Advokat Per Magne Kristiansen er forsvarer for en annen av de siktede.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Kristiansen.

NRK har så langt ikke fått kontakt med forsvarer for den tredje siktede, advokat Marius Wesenberg.