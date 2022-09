Tre personer og to hunder ble sperret inne i en brakkerigg på Fjellanger hundesenter ved Lysekloster utenfor Bergen, etter to brakker kollapset.

De tre personene og to hundene ble hentet ut av brannvesenet like før klokken 16:30. Da hadde de vært innesperret i litt over en halv time.

– Vi hadde med oss en lift opp og fikk senket ned kurven slik at de klarte å komme om bord, vaktkommandør ved 110 Vest Tore Fanebust.

– Hvordan hadde de det?

– Man blir jo selvfølgelig litt rystet av noe slikt, men det gikk bra og det er ikke skadet, sier Fanebust.

Ifølge politiet skal det ikke være meldt om andre savnede i saken.

NRK har så langt ikke lykkes å komme i kontakt med hundesenteret.