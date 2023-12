Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En norsk mann i 30-årene er pågrepet og siktet i forbindelse med skytingen mot politistasjonen i Åsane.

En annen mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene er siktet for andre lovbrudd, som politiet ikke vil utdype.

Politiet mener en Kongsberg-Colt, en norsk pistol av typen Colt modell 1914, ble brukt i skytingen mot politistasjonen i Åsane.

Ammunisjon og hylser funnet på stedet peker mot dette våpenet, som er utbredt i kriminelle miljøer.

Ansatte var til stede på politistasjonen da skuddene ble avfyrt.

Det er usikkert om det er én eller flere gjerningspersoner. Politiet har ikke videoopptak av hendelsen.

Politiet har mottatt mange tips fra publikum, inkludert tips om en bil uten skilt og «en mann med litt mage». Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Torsdag kveld ble en norsk mann i 30-årene pågrepet i forbindelse med skytingen mot Bergen nord politistasjon. Han er nå siktet for grove trusler med skytevåpen mot politiet.

– Det var en planlagt aksjon og pågripelsen foregikk uten dramatikk, skriver operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad i en pressemelding sent torsdag kveld.

Torsdag kveld gjennomførte politiet en planlagt aksjon der alle tre ble pågrepet. Foto: Bergen Foto Media

Fredag morgen bekrefter politiet til NRK at ytterligere to personer er pågrepet i forbindelse med saken.

– Én person er siktet for å ha hatt noe med skytingen å gjøre, og de to andre er siktet for andre lovbrudd, sier politiadvokat Jørgen Henriksen.

Det var BA som meldte om de to nye pågripelsene først.

– Mener å kunne plassere han på åstedet.

Torsdagens aksjon varte i flere timer. Mannen som er siktet i forbindelse med selve skytingen er blant annet pågrepet på grunn av flere tips, observasjoner og etterforskning.

– Vi mener å kunne plassere han på åstedet i det aktuelle tidsrommet. Han har også en bakgrunn og en historikk som gjorde han interessant for politiet.

Henriksen understreker at de ikke har konkludert med noe i saken.

Politiet på plass i Eidsvåg i forbindelse med aksjonen torsdag. Foto: Bergen Foto og Media / Bergen Foto og Media

I tillegg til mannen i 30-årene, er det en annen mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene som er pågrepet for de andre lovbruddene. Henriksen vil ikke gå inn på hva det gjelder.

– Vi kom over disse to i forbindelse med aksjonen i går, sier han.

Begge mennene er kjent for politiet fra før.

– Det er en relasjon mellom de tre som er pågrepet, men noe mer enn det kan jeg ikke si, sier Henriksen.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om personene skal varetektsfengsles eller ikke.

De har foreløpig ikke blitt avhørt eller fått oppnevnt forsvarere.

Ansatte oppdaget seks skuddhull i fasaden. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Tror de vet hvilket våpen som ble brukt

Torsdag gikk politiet ut med det de mener er våpenet som ble brukt mot stasjonen.

– Basert på funn på stedet av ammunisjon og hylser, er det mest sannsynlig brukt en norsk pistol av typen Colt, modell 1914, som også kalles «Kongsberg Colt». Eller modell 1911, sa politiadvokat Henriksen til NRK torsdag formiddag.

Han understreker at ammunisjonen som er funnet på stedet også kan brukes i andre våpen.

Politiet tror at skuddene kommer fra en Colt-pistol, modell 1911 (bildet), eller den norskproduserte versjonen, modell 1914. Foto: Reuters

– Men vi tenker at det trolig er dette våpenet, blant annet fordi det er veldig utbredt i kriminelle miljøer. Dette er en type våpen som har vært på avveie, og som vi har tatt mange beslag av i andre saker, fortsetter Henriksen.

«Kongsberg Colt» er et våpen som er lovlig å eie i Norge, men ikke et våpen som norsk politi bruker. Det ble funnet tomhylser av typen .45 kaliber på stedet, ifølge Henriksen.

Våpenet har tidligere blitt brukt i det norske Luftforsvaret, Heimevernet og Hæren.

– Dette er et kraftig kaliber som kan gjøre stor eller dødelig skade, sier børsemaker og våpenekspert Sander Stana.

Ansatte var til stede da skuddene ble avfyrt

For en uke siden, torsdag 7. desember, oppdaget ansatte ved politistasjonen i Åsane i Bergen seks skuddhull i fasaden på bygget.

Nå bekrefter politiet at ansatte var til stede da skuddene mest sannsynlig ble avfyrt.

– Det var folk på stasjonen i hele det tidsrommet, det er vi ganske trygge på. Noen var der hele kvelden, slik jeg har forstått det. Men vi vet ikke nøyaktig hvor de befant seg da det skjedde, eller hvor mange som var der, sier Henriksen.

Politiet gjør undersøkelser på stedet dagen etter at skuddhullene ble oppdaget. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Politiet jobber fortsatt ut fra en teori om at skytingen skal ha skjedd en eller flere ganger mellom klokken 19 onsdag til klokken 00:30 natt til torsdag.

Flere naboer har sagt til NRK at de hørte smell onsdag kveld. Det har skal også minst én ansatt ha gjort.

– Vedkommende skal ha hørt smell, og notert seg tidspunktet. Men personen skal ikke der og da ha tenkt over at det var snakk om skyting.

Har ikke videoopptak fra stasjonen

– Det er ingen vitner som har sett skytingen. Vi har heller ikke video av hendelsen fra politistasjonen som vi kan se på, sier Henriksen.

«Området er videoovervåket» står det ved inngangen. Likevel finnes det ikke video av hendelsen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

På inngangsdøren til stasjonen står det at området videoovervåkes. Likevel finnes det ikke opptak fra skytingen.

– Hadde det vært opptak hadde vi sittet på det nå.

Politiet har fått inn en rekke tips fra publikum. Tirsdag denne uken etterlyste politiet tips om en bil uten skilt og «en mann med litt mage».

Politiadvokat Jørgen Henriksen. Foto: Tony Roald Ågotnes / NRK

– Vi har fått tips konkret rettet mot det vi etterspurte, men det vil jeg ikke gå nærmere inn på, sier Henriksen.