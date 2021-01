Det var 13. januar i fjor at ei kvinne (29) og ein mann (42) vart funnen drepne ved Osavatn nær Gullfjellet i Bergen.

Det vart starten på ei stor etterforsking for bergenspolitiet. Etter ei veke var totalt fem menn sikta i den oppsiktsvekkjande saka.

No, litt over eitt år etterpå, er den omfattande tiltalen klar. Statsadvokat Benedicte Hordnes har tatt ut tiltale for drap mot tre menn:

Ein 57 år gamal mann, som tidlegare er straffedømd og tilstod dobbeltdrapet etter ei vekes tid. No risikerer han forvaringsstraff. Han har sete i varetekt sidan pågripinga 13. januar 2020.

Ein 34 år gamal mann, utanlandsk statsborgar, som jobba som nattevakt på hospitset der drapa skjedde. Også han har sete i varetekt sidan pågripinga 14. januar 2020.

Ein 23 år gamal mann, som er vorten lauslaten frå varetekt. Han er tiltalt for medverknad til dobbeldrapet.

To andre menn på 37 og 34 år, er tiltalt for å ha vore med på å rydde åstaden og pakke inn, fjerne og køyre vekk dei drepne.

Alle dei involverte i saka har tilknyting til rusmiljøet i Bergen.

– Det er brutale drap, utført med kniv og øks, mot to personar på nattetid, seier Hordnes til NRK.

– Kva er motivet for drapa?

– Det har vore ei valdshandling i forkant av drapa, som skal ha handla opp uoppgjort gjeld. Eg vil ikkje spekulere i kva motivet for drapa har vore, svarar Hordnes.

OMFATTANDE: Krimteknikarar i arbeid på åstaden i Møllendalsveien. Foto: Christian Lura / NRK

Drepne med øks og kniv

Politiet har heile tida meint at dobbeltdrapet skjedde i ei leilegheit i rushospitset i Møllendalsveien i Bergen sentrum.

Men det har lenge vore uklart når politiet meiner drapa skjedde.

I tiltalen kjem det fram at dobbeldrapet har skjedd natt til søndag 12. januar, mellom klokka 03.00 og 08.00.

I tiltalen står det at 34-åringen, som jobba ved hospitset, skal ha slått av kameraovervakinga, før han henta ei øks og fleire knivar.

Saman med 23-åringen og 57-åringen tok dei seg opp til leilegheita der offera var. Ifølge tiltalen stod 23-åringen vakt, medan det var nattevakta og 57-åringen som utførte drapa.

– Det står fram som ei planlagd handling, noko som ha betydning for straffa. Vi veit ikkje om offera låg og sov, men dei har vore forsvarslause, seier statsadvokaten.

KORT TID: Lika låg ikkje lenge i elva før turgåarar oppdaga blodige gjenstandar i elva ved Gullfjellet i Bergen. Foto: Åge Algerøy / NRK

Frakta vekk og dumpa i elv

Dei drepne vart deretter frakta til Osavatn ved foten av Gullfjellet, ein køyretur på kring ein halvtime.

Dei to mennene som er tiltalt for å fjerna bevis, var også sikta for drap eller medverknad til drap. Den siktinga er lagt vekk som intet forhold bevist.

Ifølge tiltalen har 34-åringen vaska og rydda åstaden, samt skaffa bilen som skulle frakte dei avdøde vekk. 34-åringen pakka inn lika og bar dei ut av hospitset.

Så skal han ha fått hjelp av 37-åringen til å løfte lika inn i bilen. 37-åringen var også med på turen til Osavatn, saman med den drapstiltalte 57-åringen.

NRK har tidlegare omtalt eit vitne som såg tre menn med ein varebil i ein anna dal enn der drapsfunnet vart gjort. Statsadvokat Hordnes bekreftar no at dette var eit forsøk på å dumpe lika.

– Dei vart stogga av ein bonde, som sjølvsagt ikkje kunne vite at det låg drapsoffer inne i bilen. Dei tiltalte har så køyrt til den andre staden, forklarar Hordnes.

Banka opp offer berre timar før drapet

Ifølge tiltalen var lika kasta i elva rundt klokka 12.00. Etter kort tid fann turgåarar blodige gjenstandar i elva og varsla politiet.

Ein av mennene som er tiltalt for bevisforspillelse, er også tiltalt for vald mot mannen som berre timar seinare vart drepen.

På kvelden laurdag 11. januar, skal 34-åringen, saman med den dobbeldrapstiltalte 57-åringen, ha brote seg inn på rommet og slått, sparka og dytta 42-åringen.

– Denne hendinga er fanga på kameraovervaking, seier statsadvokaten.

Det er uklart når saka skal gå for Bergen tingrett, men det ser ut som det blir over sommaren, får NRK opplyst.