Tre personar skadd etter vald i Bergen

– Vi har sperra av åstaden og starta etterforsking. Ein del av undersøkingane går på om det er brukt gjenstandar i utøvinga av valden, skriv operasjonsleiar Eirik Loftesnes i ei pressemelding onsdag morgon.

Det var klokka 03.22 at politiet i Bergen fekk fleire meldingar om slagsmål i Hollendergaten i Bergen sentrum. Meldinga gjekk ut på at minst éin person skulle vera utsett for vald på staden.

Politiet seier dei var på åstaden etter kort tid. Der fant dei to personar, ein mann og ei kvinne, som begge var skadd, men vakne og medvitne.

– Vi jobbar med å avklara deira rolle i hendinga, seier Loftesnes.

To personar sikta

Gjerningspersonane hadde då forlate staden.

– To menn vart arresterte like i nærleiken og har status som sikta. Ein av dei var skadd og vart køyrt til Haukeland universitetssjukehus, fortel operasjonsleiaren.

Operasjonssentralen opplyser til NRK at dei to sikta mennene begge er i 30-åra.

Politiet meiner valden ikkje var retta mot tilfeldige personar og dei søkjer heller ikkje etter fleire personar. Dei vil heller ikkje gi meir info om valdshendinga per no.

Vakthald og sperreband

Då NRK er på staden onsdag morgon, er Hollendergaten sperra av frå husnummer 4 og vidare gjennom gata til Nedre Korskirkeallmenningen.

Også Smalgangen, som går frå Hollendergaten og ut på Torget, er sperra av med politiband.

Politibetjentar heldt vakt både på Torget og inne i sjølve Hollendergaten.