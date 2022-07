Tre personar sikta for båttjuveri

Tre personar er sikta for båttjuveri ved Tjeldstø i Øygarden. Tom Johannessen, operasjonsleiar i Vest politidistrikt seier dei fekk tips om ein stolen båt natt til fredag og rykte ut. Der møtte dei på ein trio som no må svare for tjuveriet. I tillegg er det observert skadeverk i same marina, og politiet skal undersøkje om dei tre har noko med dette å gjere.