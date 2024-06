Tre personar i drukkenskapsarresten

Totalt tre personar vart sett inn i drukkenskapsarresten natt til søndag. Alle forholda skjedde i Bergen, opplyser politiet. Det er ingen samanheng mellom dei ulike hendingane. Dei tre personane er ei kvinne og to menn. Alle blir melde for brot på pålegg. Elles skriv politiet at det har vore ei travel natt. Det var totalt 25 loggførte oppdrag som omhandlar ordensforstyrringar, bortvisingar og slagsmål.