Tre personar har søkt på ledig stilling som jordmor på Tysnes

I over eitt år har ikkje kvinner på Tysnes hatt tilgang til jordmor. I staden er dei tilvist til fastlegen for svangerskapskontroll, noko som har ført til både frustrasjon og redsel mellom kvinnene i øykommunen. Men no håpar kommunen at ei betring er i sikte, skriv Bladet Tysnes. Tre personar har nemleg søkt ledig stilling som jordmor.

– Alle er kvalifiserte, så me håpar å få tilsett ei ny jordmor no. Dette er viktig for oss, seier ordførar Synnøve Bakke (Ap) til avisa.