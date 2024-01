Tre og jordmassar i vegen på E16 i Arna - To tunnelar stengde

E16 ved Takvamtunnelen og Arnanipa i Bergen er stengd grunna eit stort tre som har ramla over vegbana.



– Eit stort tre har ramla over vegen og dekker begge køyrefelt. Entreprenør har kappa treet, så det eine feltet er rydda, men det ligg framleis stein og jord i vegbana, seier Ronny Sleire, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Opprydding er i gang og entreprenør skal gjere undersøkingar etter lausmassar i fjellsida. Vegen er stengd og det er omkøyring via fylkesveg 5354 Garnes.

– Det er ikkje noko godt alternativ. Vi har trafikkdirigentar på veg ut, seier Sleire.