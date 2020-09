Tre nye smittede på Haukeland sykehus: – Et varsel om at vi må skjerpe oss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykehusdirektør Eivind Hansen sier to av de nye smittede har en kjent smittevei, mens én jobber på en avdeling som til nå ikke har hatt smitte.

– Dette er urovekkende og tyder på at smitten er økende i Bergens-området. Det aller meste tyder på at dette er smitte som kommer utenfra, sier Hansen.

Totalt er nå 10 ansatte ved sykehuset smittet fordelt på syv avdelinger.

– Dette er et varsel om at vi må skjerpe oss når det gjelder håndhygiene, distansering og det å ta sykdomstegn på alvor, sier Hansen.

Sykehuset har begrenset adgangen for besøkende til sykehuset og tillater nå kun besøk til alvorlig syke pasienter og de som har et spesielt behov for besøk.

Hansen vil ikke si konkret hvilke syv avdelinger på sykehuset det er snakk om.

– Dette er detaljer det ikke er nødvendig å gå inn i, sier Hansen.

Vurderer flere tiltak

Samtlige ansatte som kan ha vært i nærkontakt med de smittede er satt i karantene. I går opplyste sykehuset at syv pasienter er isolert og 42 ansatte er satt i karantene.

Hansen deltar tirsdag i et beredskapsmøte der sykehuset vil vurdere om det er nødvendig å sette i verk flere tiltak.

Over 500 av sykehusets ansatte er testet så langt i september. Hansen utelukker ikke at det kan komme flere positive svar de neste dagene.