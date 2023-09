Tre nye havvindområde aktuelle for opning og utlysing i 2025

I april presenterte NVE 20 nye moglege område for havvindproduksjon på norsk sokkel. I dag har NVE fått beskjed om å starte strategisk konsekvensutgreiing av tre av felta.

I tillegg skal dei greie ut området Vestavind B, som regjeringa karakteriserer som «eit område som har gode vindforhold og som har mykje eksisterande infrastruktur».

– Vi har stort behov for ny, fornybar kraft i åra som kjem, og havvind kan bidra med ein betydeleg del av denne krafta. Samtidig kan utviklinga av ein heimemarknad gi spennande moglegheiter for å vidareutvikle norsk leverandørindustri, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Arvid Nesse er leiar i Norwegian Offshore Wind:

– Det er veldig bra at vi no ser framdrift i utlysing av nye område og at det er god framdrift med tanke på ny utlysing i 2025. Vi saknar likevel framleis ei tydelegare tidslinje over kapasitet og volum i utlysingane som kjem. Dette er heilt nødvendig for at aktørane skal få ei føreseielegheit for å gjere nødvendige investeringar for framtida, seier han.