Politiet har starta undersøkingar på branntomta etter den kraftige brannen på Lone i Bergen natt til laurdag.

Måndag ettermiddag stadfestar politiadvokat og påtaleleiar Are Nygård Bergh at tre personar som budde i blokka fekk status som mistenkte allereie natt til laurdag.

Bakgrunnen var ifølgje politiadvokaten ei vurdering som blei gjort av politifolka som var på staden, utan at han kan gå nærmare inn på kva som låg til grunn for vurderinga.

– Fleire bebuarar blei avhøyrde den natta, og tre av dei fekk då status som mistenkte. Men det er viktig å presisera at det ikkje ligg nokon dramatikk i det, og det er heller ikkje einsbetydande med at dei har noko med brannen å gjera, seier politiadvokaten.

Fullstendig overtent

I kraftig vind fekk flammane overtak over den fireetasjes bustadblokka. Bygget var heilt overtent då brannvesenet kom fram. Alle dei 24 bebuarane som var registrert på adressa kom seg.

Arbeidet i brannruinane vil halda fram utover veka. Vest politidistrikt har bedt om bistand frå Kripos til å undersøka tomta. Ein spesialhund som er trent til å søka etter brennbar væske vil bli sett inn.

– Dette er ein brann med betydeleg skadepotensial. Me veit ikkje kvifor den starta, og Kripos har ein spisskompetanse på dette feltet. Då er det er naturleg for oss å søka bistand hos dei, seier Are Nygård Bergh.

Fleire hypotesar

– Tyder det på at mistanken om at noko kriminelt har skjedd, er styrka?

– Nei, det vil eg ikkje seie. Men med ein av brann av denne karakteren, så må éin av hypotesane politiet jobbar ut frå vera at brannen er blitt påsett, seier Bergh.

Politiet jobbar ut frå fleire hypotesar. Ein annan hypotese er at brannen har starta etter feil på det elektriske anlegget.

I løpet av helga har alle som var i blokka blitt avhøyrde. Det same har brannmannskap og vitne som var på staden.

– Kva svar har avhøyra av bebuarane gitt politiet om kva som har skjedd?

– Politiet har så langt gjort innleiande avhøyr av bebuarane, men av etterforskingsmessige grunnar kan eg ikkje kommentera kva som er blitt sagt.

Bergh vil heller ikkje seia om politiet veit kvar i bygget brannen starta.

I RUINAR: Krimteknikarar er på staden for å gjere undersøkingar. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Uoversiktleg situasjon

I 110-sentralen sin logg blei brannen meldt inn klokka 02.17. Fjorten minutt seinare var dei første røykdykkarane i innsats.

Klokka 02.54 melde innsatsleiar at byggets tredje etasje var søkt gjennom utan funn av to personar som på det tidspunktet var sakna. 20 minutt seinare varsla innsatsleiaren at ingen lenger var sakna, og at alle var gjort greie for.

Politiet uttalte i ein felles pressebrief natt til laurdag at alle bebuarane hadde blitt spurd om dei sakna nokon etter brannen. Etter å ha avklart situasjonen til namngitte personar, stadfesta politiet på staden at alle hadde kome seg ut.

– Mistenker politiet at det kan ha vore andre i bygget enn bebuarane og dei de har fått oversikt var der?

– Det er vanskeleg for oss å få oversikt over kven som var i bygget. Det er noko me jobbar med i ei slik sak, seier Bergh.

Politiet har så langt ikkje positive haldepunkt for å tru at det var andre personar i bygget utover dei ein kjenner til.