Klokka 01.37 natt til torsdag fekk politiet melding om at tre menn tok seg inn i ei leilegheit i Åsane. Der tok dei med seg ei kvinne i 30-åra, og frakta henne ut i ein bil.

Deretter køyrde dei av garde.

– Kvinna vart teken mot sin vilje. Det var andre personar til stades i leilegheita som ringte oss og gav ei skildring av bilen, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Relasjon mellom kvinna og gjerningsperson

I 02-tida vart bilen stansa av politiet i Bergen sentrum. Tre menn i 30-åra vart pågripne og sikta for bortføring.

– Me har ingen formeining om kva som var bakgrunnen her eller motivet for handlinga, seier Algrøy.

Inngangsdøra var open då dei tre mennene tok seg inn.. Algrøy seier at det er ein relasjon mellom kvinna og ein av dei sikta, utan at han ønskjer å utdjupa.

Sparsom med detaljar

Politiet har starta etterforsking og vil gjennomføra avhøyr i løpet av dagen. Algrøy vil ikkje seia om dei tre mennene er kjenningar av politiet.

– Det er fleire ting me no må prøva å finna ut gjennom etterforskinga.

Det blei ikkje funne våpen på nokon av dei sikta.

Kvinna bur på den aktuelle adressa. Etter å ha snakka med politiet, blei kvinna køyrd heim igjen i natt. Kvinna er uskadd.

– Det er vanskeleg å seia kor dramatisk ho opplevde dette. Eg antar at ho opplevde det som alt anna enn greitt, seier Algrøy.