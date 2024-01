Tre menn tiltalt etter skyting

Tre menn er tiltalt for kroppsskade etter en skuddveksling i Hollendergaten i Bergen i desember 2022. Minst fire skudd ble avfyrt, skriver BT. Det hele skal ha blitt utløst av en konflikt mellom et kjærestepar og to menn. Saken mot kvinnen er henlagt.