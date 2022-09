Tre menn sikta for truslar

Tre menn, som politiet opplyser å vera i alderen 20-åra til 40-åra, vart i går arresterte i samband med ein aksjon i Modalen.

– Dei er sikta for truslar, seier politiadvokat Andre Jacobsen i Vest politidistrikt.

Dei tre sit førebels i politiet si varetekt, og blir avhøyrt utover dagen.

– Me har framleis ikkje teke stilling til om dei skal bli framstilt for varetektsfengsling, seier Jacobsen.

Ein annan mann skal vera fornærma i saka. Jacobsen er sparsam med opplysningar i saka, og vil heller ikkje kommentera om nokon er skadd.

Avisa Nordhordland skriv at ein person vart teken med i bil av tre andre, og at det var bakgrunn for aksjonen.

Politiadvokat Jacobsen ynskjer ikkje å kommentera desse opplysingane, men utelukkar ikkje at siktinga mot dei tre kan bli endra.