Tre menn må i retten – skal ha misbrukt ung jente for 20 år sidan

Tre menn er i Sogn og Fjordane tingrett tiltalte for seksuell omgang med barn under 16 år. Hendinga skal ha skjedd i Sogn hausten 2004 då den fornærma jenta var 15 år gamal. Den seksuelle omgangen skal ha skjedd fleire gonger over to månader. Det er lagt ned påstand om erstatning til fornærma. Saka skal opp i Sogn og Fjordane tingrett 4.–6. juni.