Tre menn i arrest etter ordensforstyrring og vald

Natt til laurdag vart til saman tre menn køyrd i arrest som følgje av vald og ordensforstyrringar i Bergen.

Kvart på eitt i natt vart ein mann køyrd i arrest etter eit slagsmål mellom fire personar på Oasen. Det vart ikkje meld om skadde personar, og mannen er meld for ordensforstyrring.

Kvart over to fekk politiet melding frå vektarar i Håkonsgata om tre utagerande personar. Ein vektar skal ha blitt sparka til i situasjonen. Ein mistenkt mann i 20-åra vart køyrd i arrest og blir meld for ordensforstyrring, kroppskrenking, forulemping av tenesteperson samt å ha hindra politiet i å utføre tenesta.

Etter eit slagsmål i Vaskerelven vart dei involverte partane bortvist frå staden. Då den fornærma parten nekta å etterkome pålegg frå politiet vart han køyrd i arrest. Mannen blir meld for vald mot offentleg tenesteperson etter å ha sparka til ein politimann.