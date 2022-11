Tre menn dømt etter kidnapping

To menn i 30-årene fra Oslo er i Hordaland tingrett dømt til fengsel for å ha utøvd vold og frihetsberøvelse og grov tvang i forbindelse med inndragning av narkotikagjeld i Askøy og Åsane i Bergen i februar i fjor. De to fornærmede i saken ble tatt med i bil for å betale gjelden. Kidnappingen skjedde i et pent boligstrøk. Saken fikk stor medieoppmerksomhet. En av mennene er dømt til fengsel i ett år og tre måneder, den andre til ett års fengsel. De må betale 60.000 kroner i erstatning til én av de fornærmede. En mann i 30-årene fra Bergen er dømt til fengsel i 120 dager. Han må samtidig tåle inndragning på 225.000 kroner. Mennene er frikjent for deler av tiltalen. Straffene er lavere enn det aktor ba om.