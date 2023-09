Tre i veien i Alver

Vegtrafikksentralen melder om et tre som skal ligge i veibanen på fv. 525 Radøyvegen i Alver. Treet sperrer ett felt av veien, så det er mulighet for å passere på stedet. Det er 50-sone på veien, og vegvesenets entreprenør trenger kranbil for å fjerne resten på grunn av treets størrelse.