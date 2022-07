Tre hamna i drukkenskapsarrest

Rett over midnatt blei ein rusa 30-åring sett i drukkenskapsarrest etter forulemping av politiet og ordensforstyrring ved ein utestad i Bergen sentrum.

Ein time seinare måtte politiet ta hand om ein annan mann som utløyste brannalarm og hadde knust tre ruter inne på eit hotell i Bergen sentrum. 20-åringen vert meld for ordensforstyrring, skadeverk og utløysing av falsk brannalarm. Mannen blei sett i drukkenskapsarrest.

Rett over klokka to sette politiet ein annan mann i 20-åra i drukkenskapsarrest etter at han skal ha utøvd ordensforstyrring, kroppskrenking og forulemping av vektarar ved ein utestad i Bergen, melder Vest politidistrikt.