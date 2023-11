Tre foreldrepar saksøker Helse Bergen etter at barn døydde

Det melder VG. Haralds Zviedris døydde i mors liv 12. juli 2020, Ella Vange døydde tre dagar etter fødselen 5. august 2021 og Ole Kleppe Thowsen døydde fem dagar etter fødselen 19. januar 2022. Foreldra til dei tre barna stemnar no Helse Bergen og krev oppreising.

Fylkeslegen har vore kopla inn i alle dei tre sakene. Statsforvaltaren har vurdert at helsehjelpa mora til Haralds fekk var uforsvarleg. I dei to andre sakene er det òg funne at helsehjelpa ikkje har vore god nok.

– Me kan stadfesta at me er stemna, men ønskjer ikkje å kommentera pågåande saker ut over det, seier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen til avisa.