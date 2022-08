I Vestland og Møre og Romsdal bør en snøre sydvesten godt fast og følge med på værmeldingen i dagene som kommer.

Bygene kommer som perler på ei snor innover kysten, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn.

– Det er ikke akkurat sommervær som er på vei, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder.

Hun forteller at det er vanskelig å si nøyaktig hvor de kraftige bygene kommer til å treffe. Men vær blir det nok av, sier hun.

– På det kraftigste kan det ventes femten eller tjue millimeter i timen.

Holder seg sånn en stund

Ifølge Reuder blåser det allerede stiv kuling på utsatte steder langs kysten og på fjellet.

Vinden vil avta mot morgendagen, når regnet tar seg opp.

– Det kan føre til overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser. Det kan og bli vanskelige kjøreforhold med fare for vannplaning, forteller meteorologen.

Det dårlige være skyldes et komplekst værsystem som beveger seg fra sørvest til nordøst, fra ytre til indre strøk.

Reuder forteller at det fremdeles er en del lavtrykksaktivitet i Norskehavet som vil styre været fremover. I dagene som kommer kan vestlendingene forvente varierende skydekke, noe regn, og synkende temperaturer.

– Det ser ut til at det holder seg sånn en stund.

– Rydd vekk verdisaker

Tommy Skårholen hos flomvarslingen til varsom.no forteller at områdene hvor nedbøren treffer kan få flere byger på linje, og at det kan pågå i noen timer.

De har sendt ut gult flomvarsel, og forventer at små elver og bekker kan få rask vannføringsøkning.

– I fjellene med breer vil man få mye nedbør, og da får man bresmelting i tillegg. De vassdragene er nok mest utsatt.

Han oppfordrer til å følge med på værvarselet underveis for å se hvor bygene treffer.

– Hvis du bor i områdene hvor det er meldt mest nedbør bør du kanskje rydde vekk verdisaker der de erfaringsvis oppstår problemer

Gult jordskredvarsel

Skårholen ville vurdert å planlegge eventuelle fjellturer med værmeldingen i bakhodet, og følge med i terrenget.

– For folk som er på tur i fjellet verdt å ha i bakhodet at det ikke er sikkert det er så lett å krysse bekken du kom over på vei tilbake etter regnbygene, forteller han.

Dessuten kan de følge lokale tordenbyger med de kraftige regnskurene.

– Å sprade rundt på de høyeste toppene er ikke nødvendigvis det lureste du gjør da, sier han.

Mads-Peter Dahl hos jordskredvarslingen forteller at de har sendt ut gult farevarsel for jordskred.

– Gult er det laveste varslingsnivået, så det er snakk om en lett økt fare. Men vi forventer at det kan gå enkelte skred, forteller han.

Ifølge Dahl vil det være store lokale variasjoner.

– Hvis man er i områdene bygene treffer, så er det greit å holde seg unna bratte skråninger, og bekker og elver det renner mye vann.

Lyn og torden lenger nord

Det er imidlertid ikke bare Vestlandet som får mye vær de neste dagene.

Det er nemlig også sendt ut gult farevarsel for lyn og torden onsdag. Ifølge Meteorologisk institutt vil tordenværet starte på Nordmøre og i Trøndelag og deretter flytte seg nordover til Nordland.