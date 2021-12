Tre farevarsel: Fleire fjellovergangar kan bli stengde

– Det har vore ein del vêr allereie, og meir skal det bli, seier meteorolog Lars Andreas Helberg.

Eit nytt lågtrykk på veg mot oss, og kan føre til vind på utsette stader.

På Stad vil vinden auke opp mot sørvestleg sterk storm, og kanskje heilt opp i orkan.

I deler av landet er det venta mellom 50–80 millimeter regn over ein periode på 12 timar.

Dette gjer at det no blir sendt ut gult farevarsel for nedbør, flaum og skred.

Nedbørsvarselet gjeld for Nord-Rogaland og Hordaland. Det vil bli auka fare for flaum på delar av Vestlandet, medan jordskredfaren vil gjelde for heile Vestlandet, ifølge yr.no.

Nedbørsmengdene kan føre til overvatn i tettbygde område.

– Det er lurt at folk sjekkar at vatn får renne unna, er rådet frå Helberg.

REGN: Det er meldt om nedbørsmengder opp til 80 millimeter over 12 timar, frå og med tysdag kveld Foto: YR

Kan bli stengde fjellovergangar

Dei store nedbørsmengdene, samt snøsmelting grunna stigande temperaturar, gjer at flaum- og skredfaren aukar.

Dette kan føre til stengde bane- og vegstrekningar. Tidlegare i dag meldte Vegtrafikksentralen at fylkesveg 609 ved Hundsåna i Askvoll blir stengt frå kl. 16.00 grunna mykje nedbør og stor rasfare.

Her blir det gjort ei ny vurdering onsdag kl. 09.00.

Ifølge trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Jørgen Bødtker, har dei per no ikkje fått melding om andre stengde strekningar.

Kraftig vind og nedbør på dei fleste fjellovergangane i Sør-Noreg, kan derimot få konsekvensar.

Vegtrafikksentralen melder om at det blir kolonnekøyring over riksveg 13 Vikafjellet. Fjellet blir stengt i natt frå klokka 23.00, men kan framleis bli stengt tidlegare på kort varsel.

Det kan også bli kolonnekøyring over Hardangervidda frå og med i ettermiddag.

– Vi har fått melding frå entreprenør på fjellet om at det kan bli aktuelt med kolonnekøyring over Hardangervidda, dersom vêrprognosane slår til, seier han.