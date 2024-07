Tre bruksforbod på tunge køyretøy i Bergen

88 tunge køyretøy blei kontrollerte av Statens vegvesen torsdag på dagtid.

Tre køyretøy fekk bruksforbod grunna overlast eller feil sikring av last.

To køyretøy hadde tekniske manglar.

Ein sjåfør fekk to åtvaringar for brot på reglane for køyre- og kviletid.