Tre bilar i ulukke i Ekåstunnelen

E39 Eikåstunnelen i Bergen er stengd i nordgåande løp på grunn av ei trafikulukke. Politiet opplyser at fire personar i tre bilar er involverte i ei påkøyrsle bakfrå, at alle er vakne, og ingen airbagar vart utløyste. Brannvesenet melder at det er snakk om mindre skadar.