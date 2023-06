Tre bilar i kjedekollisjon ved Gamle Bergen

Politiet melder at tre bilar er involverte i ein kjedekollisjon på E39 Åsaneveien ved Gamle Bergen i retning sentrum. Det vart først meldt at det var fem eller seks involverte bilar. Alle skal ha kome seg ut av bilane, og det er ikkje opplyst om personskadar. Naudetatane er på staden og melder om at det ikkje er lekkasje eller røyk frå køyretøya.

Politiet har starta manuell dirigering slik at trafikken kan passera. Like over klokka 08 er det lange køar på staden. Politiet fekk melding om ulukka klokka 07.47. Dei melder at det ikkje er mistanke om rus.