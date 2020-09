Tre ansatte i Helse Bergen smittet av korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De tre jobber ved ulike avdelinger på sykehuset, men vi ønsker av personvernhensyn ikke å gå ut med hvilke avdelinger dette er, sier fagdirektør Marta Ebbing i Helse Bergen.

De smittede er satt i hjemmeisolasjon. Smittesporing er iverksatt og nærkontakter blant kolleger er satt i karantene.

Pasienter som disse har vært i kontakt med blir isolert, skriver helseforetaket i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som må i karantene. Minst én pasient er isolert, og sykehuset forventer å få en fullstendig oversikt i morgen, opplyser Ebbing til NRK.

– Vi er også i dialog med Bergen kommune om videre smittesporing i kommunen.

– Ikke smittet på jobb

Ebbing sier det så langt ikke er noe som tyder på at at de tre er smittet på jobb. Dette begrunner hun med at det verken har vært ansatte med smitte og knapt noen koronasyke pasienter de siste ukene.

– Dette kan tyde på at smitten ute i lokalsamfunnet er økende, sier Ebbing.

Sykehuset har hatt en høy testkapasitet de siste ukene og vil fortsette med lokal testing av ansatte. Ifølge Ebbing er det per nå ikke noe som taler for at flere ansatte vil teste positivt.

Skjerper tiltakene

Helse Bergen har også skjerpet smitteverntiltakene i akuttmottaket for å hindre smitte.

– Det skal fremdeles være trygt for pasienter å komme på sykehuset.

Fredag ble det meldt om ytterligere seks nye smittede etter utbruddet ved Norges Handelshøyskole. Totalt 117 studenter har nå fått påvist smitte.

Det siste døgnet er det registrert 16 nye koronasmittede i Bergen, ifølge kommunen.