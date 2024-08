Tre aktivister bortvist fra studiestart ved UiB

Under mandagens offisielle åpning av studiestarten ved Universitetet i Bergen demonstrerte flere aktivister i solidaritet med Palestina.

Talsperson for demonstrasjonen, Michel Schafstaedt, sier til NRK at det var om lag 20 demonstranter til stede på åpningen. Men bare tre av de fikk pålegg fra politiet om å forlate området frem til kl. 12:00.

De viftet med et palestinsk flagg, og avbrøt rektor Margareth Hagens tale med tilrop som «UiB har blod på hendene», «Free Palestina» og «Boikott Israel».

– Vi hører dere, sa Hagen, men ba samtidig om å få åpne studiet i fred.

Aktivistene brukte ropert og klatret på statuen på Muséplassen. To av dem tok seg også opp på scenen der de viftet med flagget og ropte slagord.

Både vektere og politi bidro til å få kontroll på demonstrantene, som ble bortvist fra stedet.

Etter at de ble bortvist, ble aktivistene stående på utsiden av arrangementet og fortsatte å rope slagord til støtte for Palestina under resten av seremonien.

Studenter ved UiB har flere ganger demonstrert og krevd full akademisk boikott av Israel. I juni blokkerte de inngangen til UiB sine kontorer på Muséplassen i Bergen, og hindret dermed ansatte i å komme seg på jobb.