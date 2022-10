Travel natt for Vest politidistrikt

Politiet melder sjølv at dei har hatt ein travel natt i Vest politidistrikt. Ein person i drukkenskapsarrest, tre personar meld for drikking på offentleg stad, ein meld for bæring av kniv på offentleg stad i tillegg til fleire innslag av slagsmål, fyrverkeri og ordensforstyrringar. Mykje løyst med munnleg pålegg, men også nokre meldingar.