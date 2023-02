Travel natt for politiet i Vest

Det var ei travel natt til sundag for patruljane i Vest politidistrikt. Dei handterte kring 15 ordensforstyrringar, dei fleste i Bergen sentrum. I løpet av natta gav politiet tolv munnlege pålegg, skriv dei på Twitter.

Ei kvinne i 20-åra vart like etter klokka eitt teken med i fyllearresten etter at ho utagerte på ein utestad i Rosenkrantzgaten i Bergen.

– Ho hadde mellom anna kasta eit brett med glas mot vektarane på staden og ho skal ha sparka og forsøkt å skalla mot vektarane, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt. I tillegg vart ein mann i 30-åra og ein mann i 40-åra sett i fyllearresten etter å ha vore i klammeri med vektarar i Bergen sentrum.

Ein mann i 30-åra vart sett i arresten, etter at han skal ha slege ei kvinne på Nattland i Bergen. Han er og mistenkt for å ha kome med trugslar mot kvinna og politiet. Ein annan mann i 30-åra er sett i arresten etter ei hending på Os, der han er mistenkt for å ha gjort skadeverk og kome med trugslar. Han er og mistenkt for å ha vore valdeleg mot politiet, då det skal ha oppstått eit basketak då politiet kom til staden.

Tre personar er i løpet av natta melde for ruskøyring i politidistriktet.