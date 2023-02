Travel natt for politiet i Bergen

Det vore fleire tilfelle av ordensforstyrringar og bråk knytt til utelivet i Bergen sentrum natt til laurdag. Tre personar har blitt sete i arrest etter at dei ikkje ville følge pålegg frå politiet. To av desse blir også meldt for vald mot vektarane og gjester på utestader. – Det har ikkje vore alvorlege personskadar, men meir knuffing og bråk, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i politiet.