Trapper opp barnehagestreiken i Bergen

Klokken 14 varsler Utdanningsforbundet at de tar ut 21 nye barnehager i streik i Bergen fra onsdag. Det gjelder omtrent 160 ansatte i Espira-barnehager og i Lærerverkstedet.



Den nye opptrappingen skjer like etter det ble brudd i meklingen mellom partene tirsdag.



Fra før av er over 2400 barnehageansatte tatt ut i streiken som har vart fra 15. oktober.