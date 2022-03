Transportnæringa fryktar konkursras – krev krisepakke i møte med dieselsjokk

Rolf Olav Tenden har fått telefonar frå mange fortvila sjåførar. Han er dagleg leiar i Tenden AS, som har 35 trailerar som fyller dieseltanken kvar dag.

Dei fortel med eit «sukk» i stemma at dei har fylt for 10.000 kroner, eller til og med 12.000 kroner.

– Sjølvsagt kjenner sjåførane på det! Dei er kjemperedde for arbeidsplassane sine, seier Tenden.

Med den galopperande stigninga i dieselprisane, er dette med god grunn.

– Vi har ein så liten margin å gå på, at dette ikkje går i lengda, seier Tenden.

Dermed kan dieselprisane føre til parkering for godt.

Kan kome ras av konkursar

– Vi fryktar eit konkursras blant norske transportbedrifter, seier Geir A. Mo.

Han er administrerande direktør i Norges Lastebileier-Forbund og fortel at dieselprisen har auka med 32,9 prosent. Og det er berre sidan 1. januar.

Fleire stader i landet må du ut med over 26 kroner literen. Til samanlikning kunne ein på same tid i fjor fylle for heilt ned i 13 kroner. Mo trur vi berre har sett starten.

VI MÅ FÅ HJELP: – Mange av våre medlemmar har nådd smertegrensa for lengst. Det ligg an til konkursar om vi ikkje får til ei støtteordning, seier Geir A. Mo i Noregs Lastebileier-Forbund. Foto: NRK

– Må ha krisepakke no!

Derfor har dei, saman med NHO Logistikk og Transport, skrive eit felles brev til finansministeren og alle partia Stortinget.

Næringa krev ei krisepakke som inneber fjerning av vegbruksavgifta på diesel i ein periode. Denne utgjer i dag 3,52 kroner pluss moms. I tillegg har dei foreslått å innføre eit system som heiter «profesjonell diesel». Dette er ei skatterefusjonsordning.

– Smertegrensa er nådd for lengst. Det hastar med tiltak for å møte krisa, seier Mo.

Han seier at dersom vareflyten i landet stoppar opp, så vil ein sjå ein dominoeffekt der også andre næringar blir ramma. I tillegg til konkursar, vil det også ende med at heilt vanlege folk må betale meir for varer.

Han håpar regjeringa kjem raskt på banen.

Håpar på eit lys i tunnelen

Ein som inderleg håpar på støttetiltak er Rolf Olav Tenden i Stryn. Han må kanskje alt begynne å auke prisane for kundane sine i morgon.

– Eg tør ikkje ein gang å ringe dei. Eg blir nøydd til å sende det skriftleg, seier Tenden.

Han har tenkt på dieselprisane i heile dag, og kva kundegrupper som toler høgare pris.

– Eg trudde vi kunne glede oss etter pandemien også kom dette.

Tenden håpar dei også kjem seg ut av denne krisa, men då må myndigheitene stille opp.

NRK har vore i kontakt med både Nærings – og fiskeridepartementet og Finansdepartementet, men dei har ikkje hatt anledning til å svare.