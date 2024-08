Traktorførar til legevakt etter ulykke

Sjåføren som hamna oppå eit autovern i Dale i Fjaler med ein traktor, er frakta til legevakt for sjekk. Det var under kantklipping at uhellet skjedde.

Køyretøyet er no fjerna og plassert på ein grusplass i nærleiken. Entreprenør er på staden for å inspisere skader og vurderer om det må gjerast tiltak, melder Vest politidistrikt.

Politiet jobbar på staden.