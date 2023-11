Traktor velta – E39 stengd

Ein traktor står i fare for å trille ned på E39 ved Movik mellom Førde og Vassenden i Sunnfjord.

Traktoren skal ha trilla frå eit gardsbruk, og ligg velta på ein bakketopp 80–90 meter ovanfor europavegen.

– Det er ikkje meldt om personskade, men det er fare for at den kan trille ned på E39, opplyser vaktoperatør Helge Lund hos 110 Vest.

E39 er stengd medan naudetatane driv berging av traktoren. Brannvesenet og politiet er på staden.

– Vegen blir stengd til situasjonen er avklara, seier Tor Evensen ved Vegtrafikksentralen.

Like før 12.30 melder politiet at trafikkdirigentar er på veg til staden for å starte manuell dirigering når sikringsarbeidet er ferdig, slik at trafikken kan passere før traktoren blir berga.