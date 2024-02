Traktor-konvoi gjennom Førde sentrum

Laurdag 2. mars klokka 13.00 blir det sakte konvoi gjennom Førde sentrum til støtte for bondeopprøret i Europa. Konvoien skal gå så seint at det er mogleg for folk å gå ilag med den, skriv Åsa Karina Houlison, som er med og arrangerer konvoien.