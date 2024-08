Traktor har køyrd inn i autovern - naudetatar på staden

Naudetatane er på plass i Dale i Fjaler etter at ein traktor har køyrd inn i eit autovern. Det er lekkasje på staden. Køyretøyet sperrar det eine feltet, melder Vest politidistrikt. Ifølge Alarmsentralen står traktoren oppå autovernet. Det er ikkje fare for at den vil tippe over. Køyretøyet haldt på med kantklipping då det gjekk gale. – Helse er på staden for å vareta pasienten, melder Alarmsentralen.