Trailervelt på Hardangervidda

Ein trailer har velta på rv. 7 over Hardangervidda like vest for Haugastøl, melder Vegtrafikksentralen. Den ligg halvvegs inne i vegbana, men annan trafikk skal kunne passera. Dei to, som sat i traileren, skal ikkje vera skada, men vert sendt til legevakt for kontroll.

– Det snør tett, og er veldig sterk vind på rv. 7. Det er til dels vanskelege køyretilhøve. Du skal iallfall ikkje køyra over på sommardekk, seier trafikkoperatør Jørgen Bødtker i ved VTS vest.