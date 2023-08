Trailersjåfører blåste over lovlig verdi

Utrykningspolitiet har kontrollert to utenlandske trailersjåfører for promille under tungbilkontroll ved Romslo i Bergen. Begge er menn i 50-årene, og mistenkes for å ha vært alkoholpåvirket under kjøring etter å ha blåst til over lovlig verdi. Det melder Vest politidistrikt.