Trailersjåfør fråteken førarkortet

Ein utanlandsregistrert trailer vart stoppa ved Bulken i Voss i går, fordi politiet hadde blitt varsla om vinglete køyring. No er sjåføren fråteken førarkortet etter at ein blåseprøve viste alkoholpåverknad. Sjåføren i 50-åra er sikta for køyring i alkoholpåverka tilstand, melder BT.