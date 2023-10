Trailer med stopp skaper kø på E16

Et vogntog har fått stopp på E16 mellom Arnanipa og Takvamtunnelene i Bergen på vei mot Voss. Årsaken er et dekk som har eksplodert. Servicebil er på vei for å bistå.

Politiet er på stedet, og har manuell dirigering.

– Forvent trafikale problemer på stedet, skriver Vegtrafikksentralen.

Det ble gjort korte stengninger av Arnanipatunnelen i en periode, men den er åpen igjen nå.