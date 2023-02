Trafikkulykke stenger E16 Filefjell

E16 er stengt ved Sula mellom Lærdal og Vang. Et vogntog står i grøfta, mens to andre vogntog har kommet borti hverandre. – Ingen har kommet til skade, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt. Bilberger melder at veien tidligst åpner kl. 01, opplyser Vegtrafikksentralen.