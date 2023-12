Trafikkulykke på Voss - én person til legevakt

Politiet rykker ut etter melding om en trafikkulykke på riksvei 13 ved Palmafossen på Voss.

Det skal være to biler og tre personer involvert. Alle er våkne og ved bevissthet. Ifølge politiet er en av dem fraktet til legevakten.

– Det fremstår ikke alvorlig, men mannen i 40-årene blir fraktet til legevakt for videre sjekk, sier operasjonsleder i politiet, Knut Dahl-Michelsen.

Det er meldt om glass utover hele veibanen. En av bilene står i grøften.

– Per nå fremstår det som at årsaken er brudd på vikeplikten. En av bilene har kjørt ut i krysset på riksvei 13, også var det et sammenstøt.

Begge bilene må fjernes med bilberger. Riksvei 13 var tidligere stengt for trafikk som følge av dette, men er nå åpnet igjen.